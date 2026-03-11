Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Ominöse Brettspiele

WELTFolge vom 11.03.2026
Border Patrol Neuseeland: Ominöse Brettspiele

Border Patrol Neuseeland: Ominöse BrettspieleJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Neuseeland

Folge vom 11.03.2026: Border Patrol Neuseeland: Ominöse Brettspiele

23 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.

Alle verfügbaren Folgen