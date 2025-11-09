Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 2vom 09.11.2025
Folge 2: DJ Trickreich

23 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Ein Mann aus Nigeria erweckt am Flughafen die Aufmerksamkeit der Beamten. Als sie ihn an die Kollegen von der Einwanderungsbehörde übergeben, macht der Reisende seinem Ärger gehörig Luft. Außerdem wendet ein DJ einige Tricks an, um ohne Visum in das Land einzureisen. Doch sein Plan wird schnell durchschaut. Und der Zoll landet beim Durchsuchen einiger Gepäckstücke einen Volltreffer.

ProSieben MAXX
