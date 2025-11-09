Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 3: Brexit mal anders
22 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Im internationalen Postzentrum von Auckland stoßen die Beamten auf ein mysteriöses Paket mit einem raffinierten Drogenversteck. Außerdem bekommt es die Zollbehörde mit einem streitlustigen Engländer zu tun und für die Einsatzkräfte auf dem Wasser beginnt eine spektakuläre Bergungsaktion.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV