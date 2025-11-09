Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 3vom 09.11.2025
Folge 3: Brexit mal anders

22 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Im internationalen Postzentrum von Auckland stoßen die Beamten auf ein mysteriöses Paket mit einem raffinierten Drogenversteck. Außerdem bekommt es die Zollbehörde mit einem streitlustigen Engländer zu tun und für die Einsatzkräfte auf dem Wasser beginnt eine spektakuläre Bergungsaktion.

