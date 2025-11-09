Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 4vom 09.11.2025
Folge 4: Katzenjammer

22 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die Zollbeatmen trauen ihren Augen kaum, als sie eine lebende Katze im Handgepäck einer Touristin entdecken. Sofort stellen sie die Besitzerin zur Rede. Außerdem: Ein harmloses Plüschtier entpuppt sich als Drogenversteck, während die Einsatzkräfte auf dem Wasser zwei Einheimische zur Vernunft bringen müssen.

