Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Ein Pirat auf dem Trockenen

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 5vom 10.11.2025
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Ein besonders auffällig gekleideter Passagier wird vom Zoll kontrolliert. In seinem Gepäck entdecken die Beamten so einige Schätze. Außerdem setzt sich die Einwanderungsbehörde für einen Mann aus Singapur ein und am Flughafen von Auckland hält eine Überschwemmung die Mitarbeiter auf Trab.

ProSieben MAXX
