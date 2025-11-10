Fischfang auf UkrainischJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Fischfang auf Ukrainisch
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Eine junge Frau versucht, mit einem gefälschten Pass nach Neuseeland einzureisen. Doch die Einwanderungsbehörde kommt ihr schnell auf die Schliche. Außerdem findet der Zoll bedenkliche Haushaltsmittel, und ein älterer Passagier steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV