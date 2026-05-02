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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Zwischen Duty-Free und Drogendeal

WELTFolge vom 02.05.2026
Border Patrol Südamerika: Zwischen Duty-Free und Drogendeal

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 02.05.2026: Border Patrol Südamerika: Zwischen Duty-Free und Drogendeal

29 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Am Flughafen von Santiago de Chile arbeitet die Anti-Drogenbrigade an einer sensiblen Route des internationalen Schmuggels: von Brasilien nach Ozeanien. Ein Paar, das nach Neuseeland reisen will, gerät ins Visier der Ermittler - und ein Körperscan bringt Erschreckendes ans Licht. Zeitgleich sorgt eine ausgelassene Freundesgruppe, die zu einem Junggesellenabschied aufbricht, für Aufsehen - mit Folgen, die ihre Pläne abrupt verändern.

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