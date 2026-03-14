Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 14.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 9
44 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
In dieser Folge stoßen die Beamten von Zoll und Grenzschutz gleich auf zwei brisante Fälle: Hinter den Armaturenbrettern zweier Fahrzeuge entdecken sie Drogen - versehen mit einem unheilvollen Symbol. Der Verdacht: Es könnte sich um das hochgefährliche Fentanyl handeln. Gleichzeitig bittet in Laredo eine junge Mexikanerin verzweifelt mit ihren Kindern um Schutz vor ihrem eigenen Sohn - einem Neuzugang des berüchtigten Los-Zetas-Kartells, der seine Familie mit dem Tod bedroht.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12