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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Der fliegende Holländer

Staffel 1Folge 1vom 08.07.2026
Der fliegende Holländer

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 1: Der fliegende Holländer

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am JFK-Flughafen in New York hinterlassen heute Süßigkeiten-Lieferungen einen sauren Geschmack. Bei einem Reisenden kommt es zu einer Identitätsverwechslung. Und in der Poststelle werden krumme Geschäfte aufgedeckt ...

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