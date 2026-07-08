Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 3: Dubioser Geburtstermin
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ein angespannter Reisender landet aus Kolumbien. Seine vielen Gepäckstücke lassen die Beamten stutzig werden. In Detroit kann eine schwangere Frau nicht auf alle Fragen der Behörden antworten.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)