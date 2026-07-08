Mexikanische DelikatessenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Mexikanische Delikatessen
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK Airport gibt es erneut einen Vorfall mit Schmuggelware - doch diesmal intern: Es werden Nahrungsmittellieferanten verdächtigt. Am Peace Arch Flughafen in Washington gelangen zwei Deutsche in Schwierigkeiten.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)