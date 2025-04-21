Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 3

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 21.04.2025
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 3: Episode 3

44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Eine Frau wird verdächtigt, das Baby einer anderen Familie über die Grenze geschmuggelt zu haben. Keine Seltenheit, denn jedes Jahr werden Tausende von Kindern, die keine Staatsbürger sind, auf illegalem Wege über die Grenzen gebracht. Indes werden von den Zoll- und Grenzschutzbeamten etliche Paletten voller Karotten untersucht, in denen sich eine weiße Substanz befindet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen