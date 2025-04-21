Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 21.04.2025
Die Beamten halten zwei 16-jährige Mädchen an, die nach eigenen Angaben auf dem Heimweg von einem Familienbesuch in Mexiko sind. Da die Teenager sich verdächtig verhalten, wird ihr Fahrzeug genauer untersucht. An der World Trade Bridge kommt es zu einem spektakulären Fund: Marihuana im Wert von sieben Millionen Dollar - verpackt in Teppichrollen.

