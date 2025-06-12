Staffel 1Folge 103vom 12.06.2025
Die Jahreszeit der ZugvögelJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 103: Die Jahreszeit der Zugvögel
23 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Boruto will es mit Jugo aufnehmen, der aus einem Kampf mit Tosaka gestärkt hervorgeht. Allerdings hat Boruto seine Schwierigkeiten mit Jugo, weil er dafür alles geben muss. Karin und Sarada sind währenddessen anderweitig beschäftigt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media