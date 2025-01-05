Staffel 1Folge 126vom 05.01.2025
Shukakus PlanJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 126: Shukakus Plan
23 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Boruto und Shinki können endlich Shukaku ins Dorf hinter den versteckten Blättern bringen, doch wollen sie ihn gleich von dort wieder loswerden. Ein Gipfeltreffen der fünf Kage steht an, als Shukaku von der Situation genervt ist.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
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