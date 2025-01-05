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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 126vom 05.01.2025
Shukakus Plan

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Boruto

Folge 126: Shukakus Plan

23 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Boruto und Shinki können endlich Shukaku ins Dorf hinter den versteckten Blättern bringen, doch wollen sie ihn gleich von dort wieder loswerden. Ein Gipfeltreffen der fünf Kage steht an, als Shukaku von der Situation genervt ist.

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