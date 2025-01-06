Staffel 1Folge 127vom 06.01.2025
FlirttaktikenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 127: Flirttaktiken
23 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Boruto inspiriert es, mehr über den ehemaligen Mentor von Naruto zu lernen: den Bergeremiten Jiraya. Kurz danach weist Sarada Boruto darauf hin, dass Jirayiya einen Roman namens Make-Out-Tactics geschrieben hat., wo es ums Rumknutschen geht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media