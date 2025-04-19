Staffel 1Folge 130vom 19.04.2025
Genin, versammelt euch!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 130: Genin, versammelt euch!
23 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Sakura und Neji sind auf einer Mission und werden dabei von Hinata begleitet, die dazu entsandt wird. Boruto und Sasuke interagierien währenddessen mit den Persönlichkeiten ihres vergangenen Ichs, wozu auch Naruto und Hinata gehören.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media