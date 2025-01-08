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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 132vom 08.01.2025
Jiraiyas Aufgabe

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Boruto

Folge 132: Jiraiyas Aufgabe

23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Jiraiya beschließt nach dem Angriff von Urashiki, gemeinsam mit Naruto und Boruto zu trainieren. Sie lernen rasch, wie sie ihre Chakras miteinander kombinieren können. Boruto hat jedoch großen Respekt und noch mehr Angst vor dem Neunschwänzigen.

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