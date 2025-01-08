Staffel 1Folge 132vom 08.01.2025
Jiraiyas AufgabeJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 132: Jiraiyas Aufgabe
23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Jiraiya beschließt nach dem Angriff von Urashiki, gemeinsam mit Naruto und Boruto zu trainieren. Sie lernen rasch, wie sie ihre Chakras miteinander kombinieren können. Boruto hat jedoch großen Respekt und noch mehr Angst vor dem Neunschwänzigen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
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