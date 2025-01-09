Staffel 1Folge 133vom 09.01.2025
Folge 133: Das Dorf ohne Sasuke
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Während das Vater-Sohn-Training weitergeht, versucht Boruto mehr über Konohas Einwohner zu erfahren. Insbesondere möchte er mehr über den Vergangenheits-Sasuke wissen. Derweil zweifelt Jiraiya an den Erzählungen von Boruto und Sasuke aus der Zukunft
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media