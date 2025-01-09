Staffel 1Folge 134vom 09.01.2025
Boruto
Folge 134: Die Kraft, in die Zukunft zu sehen
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Gemeinsam kämpfen Boruto, Jiraiya, Sasuke und Naruto gegen Urashiki. Sasuke will sich opfern, um die anderen zu retten. Sakura findet ihn und versucht ihn zu heilen. Boruto und Jiraiya wollen Urashikis Übermacht nicht kampflos akzeptieren.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media