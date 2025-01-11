Staffel 1Folge 137vom 11.01.2025
Boruto
Folge 137: Die Samurai-Austauschschülerin
23 Min.Ab 12
Sumires Wünsche, sich um dem Wissenschaft-Ninja-Werkzeuge-Team anzuschließen, werden Realität. Darüber hinaus sind Wasabi und Namida allein in Team 15, bis Tsubaki Kurogane aus dem Land des Eisens wieder auf dem Schirm erscheint.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media