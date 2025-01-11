Staffel 1Folge 138vom 11.01.2025
Boruto
Folge 138: Hiashis Geburtstag
23 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Borutos Großvater hat bald Geburtstag und er sucht noch nach dem richtigen Geschenk für ihn. Dementsprechend schleicht er im Haushalt von Hyuga herum, um herauszufinden, was er sich für seinen Geburtstag wünschen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media