Staffel 1Folge 141vom 13.01.2025
Boruto
Folge 141: Das Shinobi-Gefängnis - Schloss Hozuki
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Boruto und Mitsuki sollen sich selbst als Gefangene auf ihrer neuen Mission ausgeben, um einen Gefangenen im Shinobi-Gefängnis Hozuki beschützen. Dieser hat wichtige Informationen über eine kriminelle Bande, doch ist die Aufgabe keine leichte.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media