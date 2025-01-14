Staffel 1Folge 143vom 14.01.2025
Der Täter nimmt Kokuri ins Visier
Boruto
Folge 143: Der Täter nimmt Kokuri ins Visier
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Ein Dieb, der zugleich auch Kokuris Angreifer ist, hat die hölzerne Karte gestohlen und Oberaufseher Benga ordnet im gesamten Gefängnis einen Lockdown an. Bei Borutos und Mitsukis Investigationen kommt heraus, dass sich dieser bei ihnen aufhält.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media