Staffel 1Folge 157vom 21.01.2025
Boruto
Folge 157: Karas Spuren
23 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Sai und Sasuke treffen auf den einzigen Überlebenden eines Giftgasanschlags. Sie schließen sich mit Garashi zusammen, um mit ihm Karas versteck zu finden. Doch ihr Vertrauen bereitet den beiden Shinobi schon bald große Probleme.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media