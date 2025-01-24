Staffel 1Folge 163vom 24.01.2025
Boruto
Folge 163: Die Verfolger
23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Boruto, Sarada und Mitsuki glauben, ihren Verfolgern entkommen zu sein, da werden sie von drei Shinobi aus dem Hinterhalt angegriffen. Doch sie schaffen es, ihnen zu erklären, dass sie nicht die eigentlichen Diebe der Hashirama-Zellen sind.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media