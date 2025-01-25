Staffel 1Folge 165vom 25.01.2025
Boruto
Folge 165: Die Mission der Vierlinge
23 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Boruto und seine Verbündete stehen kurz davor, auch die letzten beiden Diebe der Hashirama-Zellen einzuholen. Aus diesem Grund stellt sich Hiruga ihnen in den Weg. Doch Boruto versucht, ihn davon abzubringen, sein Leben zu opfern.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media