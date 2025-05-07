Staffel 1Folge 166vom 07.05.2025
Boruto
Folge 166: Kampf auf Leben und Tod
23 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Nachdem sich Asaka versichert hat, dass Hiruga wirklich er selbst ist, fallen sich die beiden in die Arme. Doch bevor sie den Moment auskosten können, taucht Deepa auf und greift die beiden an. Auch Victor taucht plötzlich an der Seite von Deepa auf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media