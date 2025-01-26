Staffel 1Folge 167vom 26.01.2025
Boruto
Folge 167: Stichwort: Entschlossenheit
23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Nachdem Deepa Boruto und Sarada besiegt hat, müssen die beiden zur Behandlung zurück nach Konoha gebracht werden. Sie schwören sich gegenseitig, noch härter zu trainieren. Gleichzeitig geraten Victor und Deepa immer mehr in einen Streit.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
Copyrights:© Palatin Media