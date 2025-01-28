Staffel 1Folge 171vom 28.01.2025
Das TrainingsergebnisJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 171: Das Trainingsergebnis
23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Shojoji tritt siegessicher gegen Boruto an und will ihm eine Lektion erteilen. Doch der junge Ninja hat sich im Training weiterentwickelt und liefert einen starken Kampf. Sarada will sich unterdessen bei einem Kampf gegen Sakura beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media