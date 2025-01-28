Staffel 1Folge 172vom 28.01.2025
Boruto
Folge 172: Das Autogramm der Furcht
23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Nachdem Metal, Denki und Iwabee den schwerkranken Natto kennenlernen, beschließen sie, ihm eine Freude zu machen. Dafür wollen sie ihm seinen Wunsch erfüllen und ihm ein Autogramm des legendären Ninja Orochimaru besorgen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media