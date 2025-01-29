Staffel 1Folge 174vom 29.01.2025
Boruto
Folge 174: Die Genese des Götterbaums
23 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Victors Plan, mithilfe des angezüchteten Götterbaums und des Chakra der Stadtbewohner unsterblich zu werden, wird von Konohamaru und Mugino aufgedeckt. Die beiden versuchen, den Wissenschaftler aufzuhalten, doch das ist nicht einfach.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media