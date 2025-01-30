Staffel 1Folge 175vom 30.01.2025
Boruto
Folge 175: Über die Grenzen hinaus!
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Obwohl sie lange auf diesen Kampf hingearbeitet haben, haben Boruto und Sarada Probleme, sich gegen Deepa zu behaupten. Auch Konohamaru hat Probleme damit, Victor von seinem Vorhaben abzubringen. Doch dann offenbart sich ein Fehler in seinem Plan.
