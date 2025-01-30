Staffel 1Folge 176vom 30.01.2025
Riegelt das A-Un-Tor ab!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 176: Riegelt das A-Un-Tor ab!
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Eine Zeichenkombination aus Victors Forschungseinrichtung beweist seine Mitgliedschaft bei Kara. Die Bedrohung, die von der Organisation ausgeht, wird plötzlich allen bewusst und die Sicherheit von Konoha steht auf dem Spiel.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media