Staffel 1Folge 177vom 31.01.2025
Boruto
Folge 177: Das unüberwindbare Sensorsystem
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Das neue Sensorsystem, das um Konoha eingerichtet wurde, funktioniert und schafft es, in den Übungen jeden Eindringling abzuhalten. Doch Inojin bemerkt einige Auffälligkeiten bei einem der Arbeiter und versucht der Sache auf den Grund zu gehen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media