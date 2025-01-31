Staffel 1Folge 178vom 31.01.2025
Die Verantwortung der VäterJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 178: Die Verantwortung der Väter
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Shikamaru und Ino denken am großen Gedenktag an die gefallenen Krieger des Vierten Ninja-Krieges an ihre Väter zurück und schwören sich, ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein. Gleichzeitig lernen sich Mugina und Ao kennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media