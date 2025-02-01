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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 179vom 01.02.2025
Victors Verschwörung

Victors VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 179: Victors Verschwörung

23 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Obwohl Victor von den vielen Kämpfen und seinem Gesundheitszustand geschwächt ist, versucht er weiterhin, seine schwierige Situation zu nutzen, um den Sieg davon zu tragen. Dafür ist er sogar bereit, sich gegen seine eigene Organisation zu stellen.

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