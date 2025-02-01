Staffel 1Folge 179vom 01.02.2025
Victors VerschwörungJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 179: Victors Verschwörung
23 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Obwohl Victor von den vielen Kämpfen und seinem Gesundheitszustand geschwächt ist, versucht er weiterhin, seine schwierige Situation zu nutzen, um den Sieg davon zu tragen. Dafür ist er sogar bereit, sich gegen seine eigene Organisation zu stellen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media