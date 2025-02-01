Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 1Folge 180vom 01.02.2025
Attentäter Mugino

23 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Um seiner Mutter zu ihrem Geburtstag ein außergewöhnliches Geschenk machen zu können, will Borito aus dem Dorf heraus. Doch Mugino hält ihn auf und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Dort schwelgt der ehemalige Attentäter in seinen Erinnerungen.

