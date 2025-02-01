Staffel 1Folge 180vom 01.02.2025
Attentäter MuginoJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 180: Attentäter Mugino
23 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Um seiner Mutter zu ihrem Geburtstag ein außergewöhnliches Geschenk machen zu können, will Borito aus dem Dorf heraus. Doch Mugino hält ihn auf und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Dort schwelgt der ehemalige Attentäter in seinen Erinnerungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media