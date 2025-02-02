Staffel 1Folge 181vom 02.02.2025
Boruto
Folge 181: Das Gefäß
23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Kara ist nach dem Absturz des Luftschiffes in Panik, während Victor mithilfe der gestohlenen Schiffdaten die Unfallstelle ausfindig machen kann. Gleichzeitig will sich Boruto mit seinen neuen Fähigkeiten gegenüber seinem Vater beweisen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media