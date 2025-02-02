Staffel 1Folge 182vom 02.02.2025
AoJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 182: Ao
23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Um den Transport einer wertvollen Ware sicherzustellen, werden Sarada, Mitsuki und Boruti nach Ryutan geschickt. Doch auch Borutos ungeliebter Professor Katasuke wird das Team begleiten. Auf ihrer Reise treffen sie auf den mysteriösen Shinobi Ao.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media