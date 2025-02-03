Staffel 1Folge 184vom 03.02.2025
MarionettenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 184: Marionetten
23 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Die Ninja werden bei der Suche nach Mugino und Konohamaru von Marionetten angegriffen, die Karas verunglücktes Luftschiff bewachen. Doch nachdem sie dank Katasuke entfliehen können, treffen sie zu allem Überfluss noch auf Ao.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media