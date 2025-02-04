Staffel 1Folge 185vom 04.02.2025
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Boruto
Folge 185: Werkzeuge
23 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Muginos Opfer schockiert die Ninjagruppe. Doch statt um ihren Freund zu trauern, müssen sie sich mit Ao auseinandersetzen, der aus der eingestürzten Höhle entkommen konnte. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um den Shinobi endgültig zu besiegen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media