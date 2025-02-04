Staffel 1Folge 186vom 04.02.2025
Boruto
Folge 186: Verwendungsweise
23 Min.Ab 12
Ao stellt sich mit seinen geklauten Technologien den Shinobi entgegen und kann sie allein in die Enge treiben. Doch Boruto hat sich eine List ausgedacht, mit der sie den mächtigen Ninja besiegen können. Dann taucht plötzlich Koji Kashin auf.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Drama
12
