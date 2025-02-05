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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 187vom 05.02.2025
Karma

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Boruto

Folge 187: Karma

23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Nachdem Koji kaltblütig Ao ermordet hat, will er nun auch Boruto und seine Freunde töten, doch Konohamaru stellt sich ihm in den Weg. Als Koji davor steht, den jungen Ninja zu überwältigen, entwickelt Boruto neue Kräfte, um seinen Freund zu helfen.

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