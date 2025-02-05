Staffel 1Folge 187vom 05.02.2025
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Boruto
Folge 187: Karma
23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Nachdem Koji kaltblütig Ao ermordet hat, will er nun auch Boruto und seine Freunde töten, doch Konohamaru stellt sich ihm in den Weg. Als Koji davor steht, den jungen Ninja zu überwältigen, entwickelt Boruto neue Kräfte, um seinen Freund zu helfen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media