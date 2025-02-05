Staffel 1Folge 188vom 05.02.2025
Das ErwachenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 188: Das Erwachen
23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Weil Koji auf sich warten lässt, macht sich Delta selbst zum verunglückten Luftschiff auf, um das Gefäß an sich zu bringen. Doch als sie an dem Ort ankommt, bemerkt sie schnell, dass Boruto und seine Freunde das Objekt bereits an sich genommen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media