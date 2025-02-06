Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 189vom 06.02.2025
Resonanz

ResonanzJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 189: Resonanz

23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Garo zwingt Kawaki zu einem Kampf und kann ihn schnell überwältigen. Doch der Junge mit dem außergewöhnlichen Karma-Zeichen kann aus seiner Verbindung mit Boruto wieder an Kraft gewinnen und beeindruckt damit die Shinobi aus Konoha.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen