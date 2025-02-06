Staffel 1Folge 189vom 06.02.2025
ResonanzJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 189: Resonanz
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Garo zwingt Kawaki zu einem Kampf und kann ihn schnell überwältigen. Doch der Junge mit dem außergewöhnlichen Karma-Zeichen kann aus seiner Verbindung mit Boruto wieder an Kraft gewinnen und beeindruckt damit die Shinobi aus Konoha.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media