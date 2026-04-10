Staffel 1Folge 207vom 10.04.2026
RegenerationJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 207: Regeneration
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Weil sich Boro im Kampf mit Boruto und seinen Freunden immer wieder regeneriert, müssen die jungen Shinobi einen neuen Plan schmieden. Daraufhin hat Kawaki eine Idee, mit der sie nicht nur Boro besiegen, sondern auch Naruto beschützen können.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media