Staffel 1Folge 208vom 10.04.2026
Momoshikis ManifestationJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 208: Momoshikis Manifestation
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Kurz bevor die Shinobi von Boro besiegt werden können, übernimmt Momoshiki Borutos Körper und kann Boro auf spektakuläre Weise besiegen. Doch nachdem sie zurück in ihrer Heimat sind, müssen sie noch darauf warten, dass Naruto wieder erwacht.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media