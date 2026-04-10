Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 208vom 10.04.2026
Momoshikis Manifestation

Momoshikis ManifestationJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 208: Momoshikis Manifestation

24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Kurz bevor die Shinobi von Boro besiegt werden können, übernimmt Momoshiki Borutos Körper und kann Boro auf spektakuläre Weise besiegen. Doch nachdem sie zurück in ihrer Heimat sind, müssen sie noch darauf warten, dass Naruto wieder erwacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen