Staffel 1Folge 210vom 17.02.2026
Spuren zu KaraJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 210: Spuren zu Kara
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Um mehr Informationen über Kara zu erhalten, sollen Konohamaru und Sai einen mit ihm in Verbindung stehenden Kult infiltrieren. Doch die Shinobi versuchen, den Anführer Boro zu kontaktieren, obwohl dieser bereits gestorben ist.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media