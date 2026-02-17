Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 210vom 17.02.2026
Spuren zu Kara

Spuren zu KaraJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 210: Spuren zu Kara

24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Um mehr Informationen über Kara zu erhalten, sollen Konohamaru und Sai einen mit ihm in Verbindung stehenden Kult infiltrieren. Doch die Shinobi versuchen, den Anführer Boro zu kontaktieren, obwohl dieser bereits gestorben ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen