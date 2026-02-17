Staffel 1Folge 213vom 17.02.2026
Boruto
Folge 213: Wahre Identität
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Die Shinobi von Konohagakure erhalten von Amado jede Menge Informationen über Jigen, Kara und ihre nächsten Pläne. Gleichzeitig versucht Koji, den immer noch vom Kampf gegen den Hokage geschwächten Jigen zu überwältigen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media